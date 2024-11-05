Лукашенко ждет провокации на своих перевыборах

Лукашенко сегодня на совещании призвал подчиненных не расслабляться в ходе избирательной кампании по своим очередным перевыборам, так как ожидает на них провокации.

"Что касается провокаций - информационных, политических и прочих - возможно. Они были, есть и будут. Просто не надо расслабляться: "Ах, у нас общество такое - эти отмороженные самые, они сбежали и прочее". Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, надо исходить из худшего варианта.

Как сообщалось, президентские выборы в Беларуси намерены провести 26 января 2025 года.