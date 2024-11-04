Последнее обновление: 04.11.2024 16:35

Первые солдаты КНДР попали под украинский обстрел

Солдаты Северной Кореи, которых Россия перебросила в Курскую область для участия в войне против Украины, уже попали под первый обстрел. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине", – написал он, не сообщив больше никаких подробностей.

Тем временем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш "крайне обеспокоен" информацией о переброске солдат КНДР в Россию и тем, что они могут быть размещены в зоне боевых действий. В ООН заявили, что это будет означать "опасную эскалацию" полномасштабной войны в Украине.

"Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать интернационализации этого конфликта", – сказано в сообщении на сайте ООН.



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