Последнее обновление: 04.11.2024 16:35

Крупные артиллерийские учения НАТО пройдут в Финляндии

В Лапландии (Финляндия) в районах Роваярви и Рованиеми в понедельник стартуют артиллерийские учения Lightning Strike - 24, которые станут частью крупнейших артиллерийских учений НАТО в Европе.

"Роваярви, являясь крупнейшим учебным полигоном в Северной Европе, предоставляет силам Североатлантического альянса отличные условия для всесторонней огневой подготовки. Мы очень рады возможности провести учения Lightning Strike в этом году в рамках более масштабной подготовки", - сказал ранее полковник Янне Мякитало, руководитель учений Lightning Strike-24.

Основной целью учений называют демонстрацию оборонительных возможностей НАТО на северном направлении.

Учения Lightning Strike-24 являются частью операции Dynamic Front - 25, проводимой под руководством США в пяти разных странах альянса: кроме Финляндии также в Эстонии, Дании, Румынии и Польше. Общее число участников составит около 5000 солдат и офицеров из 28 стран.

В Финляндии они пройдут под руководством Армейской академии с 4 по 28 ноября. В них примут участие около 3600 военнослужащих, из них около 1250 солдат и офицеров из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Дании и Чехии.

Финляндия будет представлена военнослужащими Сил обороны, военно-воздушных сил, а также пограничной службы.



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