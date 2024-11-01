Товарооборот между РФ и Беларусью за восемь месяцев вырос на 6%

Товарооборот между Россией и Беларусью по итогам восьми месяцев 2024 года вырос на 6% и составил 2,9 трлн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам совместного заседания в Смоленске коллегий Минэкономразвития (МЭР) РФ и Минэкономики Беларуси.

«Российский малый бизнес встраивается в цепочки поставок крупнейших белорусских производителей и замещает иностранные аналоги. Например, компания из Саратова стала поставлять гидравлические клапаны управления для белорусских тракторов, – отметил Максим Решетников, которого цитирует пресс-служба МЭР. – Ведем активную работу в сфере совместных инвестпроектов. В республике работают предприятия по производству кровельных материалов, медицинских товаров и ветеринарных препаратов».

По его словам, растет активность белорусских инвесторов в России. В прошлом году крупнейший машиностроительный холдинг Беларуси открыл в Уфимской особой экономической зоне производство зерносушильных комплексов. В Московской области с белорусским холдингом запускается производство цемента и логистический комплекс. Продукция будет поставляться как в регионы России, так и в страны СНГ. На площадке особой экономической зоны в Смоленской области недавно открылось совместное высокотехнологичное производство оборудования для обработки сверхпрочных металлов, необходимых российской авиапромышленности, ракетостроению, станкостроению и нефтегазовому сектору.

«Укреплять технологическую независимость Союзного государства помогают инвестпроекты, на которые Беларусь получила государственный кредит в 105 млрд рублей, – напомнил Максим Решетников. – На данном этапе реализуется более 20 проектов. Для Беларуси это гарантированные рабочие места, а для России – регулярные поставки микроэлектроники, стройтехники, сельхозоборудования, продукции автомобиле- и машиностроения».