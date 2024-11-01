Южная Корея и США впервые провели совместные учения по использованию беспилотников

Военные Южной Кореи и США в пятницу впервые организовали учения с применением БПЛА обеих стран, сообщает агентство Yonhap.

Учения с применением настоящих боеприпасов прошли в Южной Корее, однако место не озвучивается. От Южной Кореи участвовал разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, от США – ударный MQ-9 Reaper.

По сценарию, БПЛА атаковали объект, при помощи которого неприятель совершил провокацию. Южнокорейский беспилотник собрал данные о цели и передал их MQ-9 Reaper, который затем поразил мишень управляемой авиабомбой GBU-38.

Источник агентства заявил, что изначально военные двух стран не собирались раскрывать информацию об учениях. Однако после того, как накануне КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, изменили решение, чтобы направить предупреждение Северной Корее.

В четверг южнокорейские военные также отрабатывали нанесение авиаудара по мобильной ракетной установке условного противника.