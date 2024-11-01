Последнее обновление: 01.11.2024 14:16

Литовские таможенники задержали 13 автомобилей, которые пытались ввезти в Беларусь

Литовские таможенники задержали 13 подержанных автомобилей клайпедской компании за нарушение международных санкций при экспорте в Беларусь. Об этом говорится в сообщении таможни.

Компания из Клайпеды, как утверждается, ввела в заблуждение литовскую таможню при подаче деклараций и сознательно внесла ложные данные о настоящих владельцах и покупателях автомобилей.

Это сделали для избежания контроля и экспорта подержанных автомобилей из США в Беларусь и Россию вопреки международным санкциям и ограничениям.

В результате сотрудники Таможенной уголовной службы Литвы задержали авто общей стоимостью более €200 тысяч и инициировали досудебное расследование по факту контрабанды и попытки уклонения от санкций.



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