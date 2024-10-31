Последнее обновление: 31.10.2024 13:34

МВД ФРГ предлагает разместить силы Frontex на польско-белорусской границе

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила за размещение сотрудников Агентства ЕC по безопасности внешних границ (Frontex) на границе Польши с Беларусью.

Соглашения об общей европейской системе предоставления убежища также предусматривают более надежную защиту внешних границ ЕС, заявила Фезер в ходе визита в район пограничного перехода Половце.

"И поэтому я, конечно, могу себе представить, что Frontex также окажет поддержку здесь, где будет задействовано много полицейских ФРГ", - сказала Фезер, которую цитирует агентство DPA.

Польское правительство 15 октября утвердило миграционную стратегию республики до 2030 года. Одним из ее положений будет приостановка предоставления права на убежище на границе с Беларусью для нелегальных мигрантов. Инициатива столкнулась с критикой внутри правящей коалиции, ее не поддержали представители партии "Левые". Свою обеспокоенность политикой Варшавы высказал также Евросоюз. Для реализации стратегии польским властям необходимо провести через парламент изменения в законодательство страны.



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