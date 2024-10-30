Студенты в Тбилиси протестовали против итогов парламентских выборов

В Тбилиси студенты накануне вечером устроили акцию протеста против итогов парламентских выборов. Об этом сообщает Sova.

Студенты прошли шествием к зданию грузинского парламента. Участники акции пришли с флагами Грузии и ЕС.

Студенты держали в руках плакаты с месседжами, которые подчеркивают, что молодежь Грузии выбирает Европу, а не Россию, европейский путь, а не возвращение в советское прошлое.

"Мы хотим жить в европейской цивилизации. Мы будем бороться до тех пор, пока не победит свободная, единая, независимая Грузия!", – заявили организаторы.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Во время большого протеста в Тбилиси в понедельник грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.