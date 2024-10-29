Последнее обновление: 29.10.2024 17:11

Хезболла назначила себе нового руководителя

Хезболла назначила своим новым руководителем 71-летнего Наима Хасема. Он был заместителем убитого Израилем Хасана Насраллы и является одним из самых известных деятелей ливанской группировки.

В письменном сообщении Хезболлы сказано, что совет шуры — ее руководящий орган — назначил Касема генеральным секретарем.

После смерти Насраллы Касем выступал с тремя телевизионными обращениями, в том числе 8 октября он заявил, что Хезболла поддерживает усилия, направленные на прекращение огня в войне с Израилем.

В ответ на сообщения о назначении Касема правительство Израиля дало понять, что Касема может ожидать та же судьба, что Насраллу и Хашема Сафиеддина — возможного следующего лидера Хезболлы, который был также убит в результате израильского удара.

«Его срок на этой должности может оказаться самым коротким в истории этой террористической организации, если он будет действовать так же, как его предшественники Хасан Насралла и Хашем Сафиеддин. Для Ливана нет другого решения, кроме роспуска этой организации как военной силы», - говорится в сообщении правительства Израиля в сети Х (ранее Twitter).



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