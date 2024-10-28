Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

Швейцария может пересмотреть запрет на реэкспорт оружия Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд поддерживает пересмотр запрета на реэкспорт швейцарского оружия из других стран в Украину.

По ее словам, эмбарго наносит ущерб промышленности и безопасности страны, передает Reuters.

"Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей отрасли. Если у нас есть проблема с нашей военной промышленностью, это означает, что у нас также есть проблема с безопасностью, потому что важно иметь технологии и ноу-хау", – сказала президент и по совместительству министр обороны Швейцарии.

Она также заявила, что Швейцария должна больше инвестировать в безопасность Европы и укреплять связи с партнерами, в том числе и НАТО. За последние 30 лет Швейцария не инвестировала в оборону достаточно средств и необходимо наверстать упущенное.

Амхерд отметила, что некоторые страны, в том числе и Нидерланды, отказались закупать продукцию у Швейцарии, так как реэкспорт не является бесплатным.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2022 году Швейцария заняла 14-е место в мире среди стран – крупных поставщиков оружия. Но уже в 2023 году продажи оружия упали, по версии экспертов, именно из-за нейтральной позиции страны.



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