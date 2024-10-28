В ЕС ожидают финальный доклад международных наблюдателей для оценки выборов в Грузии

В ЕС ожидают от властей Грузии надлежащего расследования проблем, которые заметили во время парламентских выборов, и будут ориентироваться в своей оценке выборов на финальный доклад международных наблюдателей. Об этом сказала спикер Еврокомиссии Набила Массрали в ответ на серию вопросов журналистов относительно выборов в Грузии.

Она напомнила об уже обнародованном заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля и предварительном докладе международных наблюдателей. Она отметила, что ЕС ожидает от Центральной избирательной комиссии и других соответствующих органов расследования проблем, на которые указали наблюдатели.

"ЕС ожидает финального доклада ОБСЕ и БДИПЧ и их рекомендаций. Также, согласно выводам Евросовета от 17 октября, призываем Грузию принять демократические комплексные последовательные реформы в соответствии с краеугольными принципами евроинтеграции. Напоминаем, что любое законодательство, подрывающее фундаментальные права и свободы грузинских граждан и противоречащее ценностям и принципам, на которых основан ЕС должно быть отозвано", – отметила Набила Массрали.

По ее словам, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и министры иностранных дел обсудят последствия грузинских выборов на следующих встречах, а также эта тема будет в повестке дня неформальной встречи Евросовета в Будапеште 8 ноября.