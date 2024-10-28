Двух граждан Беларуси в РФ приговорили к 12 годам строгого режима

Московский областной суд приговорил белорусов Артема Бресского и Кирилла Басько к 12 годам колонии строгого режима по делу о диверсии, сообщают российские медиа.

Жителей Витебска, приехавших в Москву на заработки, задержали в декабре 2022 года. Сначала на них составили протоколы о мелком хулиганстве и оштрафовали за мат в общественном месте, позже арестовали по статье об умышленной порче имущества, а затем обвинение переквалифицировали по статье о диверсии.

Как утверждало следствие, Басько и Бресский за вознаграждение подожгли электровоз в локомотивном депо «Орехово-Зуево» — якобы такое задание дал им неизвестный.

Оперуполномоченный ФСБ Павел Помитун говорил в суде, что этот человек — украинский разведчик. Хотя силовики так и не установили его личность и не объяснили, почему сочли его украинцем. А Басько и Бресский в суде говорили, что он представился им просто «блогером-пранкером» Юрием.

Обвиняемые настаивали, что не собирались выводить из строя транспортную инфраструктуру, поскольку локомотив был старым и неисправным, а в кабине машиниста «все было разломано». Они просили переквалифицировать дело по статье о повреждении имущества.