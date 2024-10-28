В столице Исландии начинается саммит стран Северной Европы

В столице Исландии Рейкьявике ограничили движение по центральным улицам в связи с проведением саммита стран Северной Европы, участие в котором примет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает общественный вещатель RUV.

В понедельник 28 октября в центре Рейкьявика будут усилены меры безопасности и перекроют ряд улиц с 8 часов утра понедельника до вечера среды, когда Нордический саммит завершится.

В столице Исландии ждут топ-руководство всех стран Северной Европы.

Всего в саммите нордических лидеров примут участие почти 90 человек – премьер-министры, министры иностранных дел и другие члены парламента, а также приглашенные гости.