Президент Грузии не признала итоги выборов в парламент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает прошедшие 26 октября парламентские выборы сфальсифицированными грузинскими властями и призывает население присоединиться к акции протеста в понедельник в Тбилиси.

"Это были не выборы, а тотальное мошенничество. Я не признаю эти выборы и призываю всех граждан присоединиться в понедельник к акции протеста на проспекте Руставели", - заявила Зурабишвили в воскресенье на брифинге после встречи с лидерами оппозиции.

В свою очередь международные наблюдатели отметили давление и запугивание, которые омрачили выборы в Грузии.

"Парламентские выборы в Грузии были омрачены глубокой поляризацией, а также крайне противоречивой предвыборной риторикой и многочисленными сообщениями о давлении на избирателей", - говорится в заявлении международных наблюдателей.

Наблюдатели отметили, что день выборов был в целом хорошо организован процедурно, но отличался напряженной атмосферой. Тайна голосования часто нарушалась, поступали сообщения о запугивании и давлении на избирателей, особенно в сельской местности.

Наблюдатели также отметили давление на работников государственного сектора и другие группы, что вызывает беспокойство относительно способности некоторых избирателей отдать свой голос без страха возмездия.

"Мы продолжаем выражать глубокую обеспокоенность по поводу отступления демократии в Грузии. Проведение вчерашних выборов, к сожалению, является тому подтверждением", – заявил Антонио Лопес-Истурис Уайт, глава делегации Европарламента.

Международная миссия по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии насчитывала 529 наблюдателей из 42 стран, среди них – 380 экспертов БДИПЧ, 60 парламентариев и сотрудников парламентской ассамблеи ОБСЕ, 39 – ПАСЕ, 38 – парламентской ассамблеи НАТО и 12 – Европарламента.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддерживает призывы к расследованию сообщений о нарушениях в ходе голосования на парламентских выборах в Грузии.

"Международные и местные наблюдатели отметили предвыборную обстановку, характеризующуюся злоупотреблением правящей партией государственными ресурсами, подкупом избирателей и запугиванием. Все это способствовало созданию неравных условий и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого исхода выборов", - говорится в заявлении.

По словам Блинкена, наблюдатели согласились с тем, что день выборов в целом был хорошо организован, однако США отмечают сообщения о нарушениях и случаях применения насилия.

"Мы присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей о проведении полного расследования всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", - добавил госсекретарь.

Он также призвал политических лидеров Грузии "совместно устранить недостатки избирательного процесса".