Последнее обновление: 24.10.2024 18:00

Таможня Литвы усиливает контроль за посылками в поездах из Калининградской области

В Литве таможня усиливает контроль за посылками в поездах из Калининградской области, чтобы не допустить перевозки предметов, предназначенных для российских вооруженных сил. Об этом сообщают литовские медиа со ссылкой на Уголовную службу таможни.

Для проверки почтовых вагонов из Калининградской области литовские таможенники начали активно использовать мобильные ручные сканеры. Их используют для проверки как посылок, так и самих вагонов.

При этом используются и другие методы проверки, а в дальнейшем планируется усиливать контроль.

Это ответ на непрекращающиеся попытки перевезти поездами из Калининградской области военную продукцию, предназначенную для российских военных, преимущественно – камуфляжную форму или ее части, маскировочные сетки для военной техники.

Менее чем за месяц в Литве перехватили шесть партий с такими грузами. Такие конфискованные товары литовская таможня передает Украине.



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