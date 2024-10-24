Последнее обновление: 24.10.2024 12:45

Средняя зарплата в Беларуси в сентябре снизилась на 27,3 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2024 г. составила 2313,9 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В августе 2024 года средняя зарплата была 2341,2 рубля.

Таким образом, в сентябре 2024 года она снизилась по сравнению с августом на 27,3 рубля, или на 1,2%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за сентябрь составила 3058,3 рубля, Минской области – 2367,0 рубля, в Гомельской – 2095,1 рубля, Гродненской - 2067,9 рубля, Брестской – 2063,6 рубля, Витебской – 1963,9 рубля, Могилевской – 1949,8 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в сентябре была в секторе информации и связи - 5474,3 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3312,4 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 2894,3 рубля, строительства - 2822,8 рубля, промышленности - 2570,3 рубля, транспорта и логистики — 2302,2 рубля, оптовой и розничной торговли — 2137,9 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2015,7 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 1811,1 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1931,9 рубля, образования — 1532,6 рубля.

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