Средняя зарплата в Беларуси в феврале увеличилась на 34,5 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2024 г. составила 2025,7 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В феврале 2024 года она увеличилась по сравнению с январем на 34,5 рубля, или на 1,7%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за февраль составила 2768,0 рубля, Минской области – 2019,3 рубля, в Гомельской – 1842,9 рубля, Гродненской - 1796,7 рубля, Брестской – 1785,3 рубля, Витебской – 1698,4 рубля, Могилевской – 1686,2 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в январе была в секторе информации и связи - 5349,3 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3411,7 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 2461,4 рубля, строительства - 2228,5 рубля, промышленности - 2202,7 рубля, транспорта и логистики — 1955,9 рубля, оптовой и розничной торговли — 1839,7 рубля, операций с недвижимым имуществом — 1731,5 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 1672,5 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1562,4 рубля, образования — 1489,3 рубля.