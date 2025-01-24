Средняя зарплата в Беларуси в декабре выросла на 15,5%

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2024 г. составила 2693,9 рубля. Об этом сообщил Белстат.

В ноябре 2024 года средняя зарплата была 2331,8 рубля.

Таким образом, в декабре 2024 года она выросла по сравнению с ноябрем на 362,1 рубля, или на 15,5%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за декабрь составила 3792,5 рубля, Минской области – 2703,2 рубля, в Гомельской – 2345,0 рубля, Гродненской - 2326,4 рубля, Брестской – 2436,9 рубля, Витебской – 2187,1 рубля, Могилевской – 2132,6 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в декабре была в секторе информации и связи - 7375,5 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4978,8 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3625,1 рубля, строительства - 3143,8 рубля, промышленности - 2943,4 рубля, транспорта и логистики — 2667,2 рубля, оптовой и розничной торговли — 2506,3 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2417,1 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2072,9 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2036,4 рубля, образования — 1731,6 рубля.