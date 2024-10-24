Цены на нефть растут на фоне напряжения на Ближнем Востоке

Цены на нефть 24 октября выросли более чем на 1%, почти нивелировав потери предыдущей сессии, поскольку напряжение на Ближнем Востоке снова оказалась в центре внимания перед выборами в США, несмотря на неоднозначные запасы топлива в стране.

Цены на нефть марки Brent выросли на 95 центов до $75,91, тогда как фьючерсы на американскую промежуточную нефть West Texas Intermediate поднялись на $1 до $71,77 из-за войны между Израилем и Хезболлой, которая продолжает волновать рынки относительно предложения.

Как пишет Reuters, на этой неделе цены на нефть выросли почти на 4%, что помогло сократить потери на прошлой неделе более 7% из-за беспокойства спросом в Китае и ослаблением беспокойства потенциальными сбоями, вызванными боевыми действиями на Ближнем Востоке.