Последнее обновление: 23.10.2024 17:14

В Литве оштрафовали компанию за установку российских деталей в газопровод

Литовская газотранспортная компания Amber Grid была оштрафована на €81 100 за то, что, как считается, 123 детали российского производства без надлежащих сертификатов были установлены в газопровод между Литвой и Польшей (GIPL). Об этом сообщает LRT.

Председатель Национального совета по регулированию энергетики (VERT) Ренатас Поциус подтвердил, что регулятор рынка принял это решение на закрытом заседании во вторник.

"Учитывая, что компания сотрудничала с советом, уже выполнила некоторые процессуальные действия, а также проводит и планирует дальнейшие действия, совет наложил финансовый штраф в размере 0,1 процента от оборота компании за 2023 год", – сказал он.

По словам представителя VERT, Amber Grid была оштрафована за ненадлежащую эксплуатацию газотранспортной системы путем установки деталей в газопровод GIPL без надлежащей документации о происхождении.

"В нашем понимании газотранспортная система, которая не имеет документации о происхождении, считается эксплуатируемой ненадлежащим образом. Но мы ни в коем случае не хотим сказать, что система опасна, потому что мы не получали никаких сигналов об этом от компании", – сказал Поциус.

Позже во вторник Amber Grid сообщила, что будет добиваться взыскания штрафа в размере €81 000 с компании Alvora – главного подрядчика по строительству трубопровода GIPL.

Напомним, в августе зарегистрированная в Литве компания, экспортирующая автомобили, получила штраф в €13,6 млн за нарушение международных санкций.

Также сообщалось, что литовская прокуратура начала более 50 расследований по подозрению в нарушении международных санкций против России и Беларуси.

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