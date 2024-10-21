Акции компаний ядерной энергетики достигли рекордных максимумов

Акции атомных энергетических компаний на этой неделе до рекордных максимумов после того, как Amazon и Google заключили знаковые соглашения о поставках электроэнергии, стимулируя усилия по развертыванию первых малых модульных реакторов в США. Об этом сообщает Financil Times.

Цены на акции американских разработчиков ММР Oklo Inc и NuScale Power выросли на 99% и 37% соответственно после того, как конкуренты X-energy и Kairos Power, два частных разработчика ММР, объявили о заключении соглашений о финансировании.

Акции Cameco, Oklo, NuScale, Constellation Energy и BWX Technologies торговались на рекордно высоких уровнях в течение недели 14-20 октября.

В этом году акции производителя урана Cameco выросли на 38%, тогда как акции поставщика ядерных компонентов BWX Technologies подскочили на 65%.

Решение Amazon и Google инвестировать в малые реакторы отражает их потребность в надежном, экономически эффективном и чистом источнике электроэнергии для питания новой волны центров обработки данных с искусственным интеллектом.

Заключенные соглашения поддерживают развертывание до десятка реакторов нового поколения для обеспечения низкоуглеродной электроэнергией энергоемких центров обработки данных искусственного интеллекта Amazon и Google.

Инвесторы расценили эти заявления как свидетельство того, что ядерный ренессанс набирает обороты после спада после аварии на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году.

Распространение центров обработки данных стимулирует исторический рост спроса на электроэнергию в США, подрывая усилия по уменьшению зависимости от ископаемого топлива и декарбонизации.