Последнее обновление: 21.10.2024 14:19

Россия получает санкционные товары из ЕС через схему с фальшивым транзитом

Россия применяет схему с фальшивым транзитом, которая позволяет поставлять санкционные товары из стран ЕС, предназначенные для Центральной Азии и Кавказского региона. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Для получения западных электронных компонентов двойного назначения используются посреднические компании. Также создаются фиктивные предприятия для формирования "теневого флота" СПГ-танкеров и транспортировки сжиженного природного газа", - написал Ермак в Telegram-канале.

По его словам, в российском оружии присутствуют западные компоненты.

"Между тем альянс РФ-Иран-КНДР уже стал военным и откровенно насмехается над демократиями. Времени на усиление позиций демократий в мире остается все меньше и нужно действовать уже сейчас", - считает глава ОПУ.



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