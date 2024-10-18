В мире 1,1 млрд человек живут в крайней бедности - ООН

На сегодня 1,1 млрд человек в мире живут в условиях крайней нищеты, сообщает пресс-служба ООН.

Эти данные были обнародованы в Международный день борьбы за ликвидацию бедности, который отмечается 17 октября.

Почти половина из них – 455 млн – проживают в странах, охваченных конфликтами или нестабильностью.

ООН провела анализ за последние 10 лет в 112 странах, где проживает 6,3 млрд человек, а также провела дополнительные исследования в 20 странах. Оказалось, что в странах, где продолжаются войны, 34,8% населения живут в бедности, в то время как в мирных регионах этот показатель составляет 10,9%.

В странах, пострадавших от конфликтов, более 25% бедных не имеют доступа к электричеству, уровень младенческой смертности достигает 8%, проблемы с питанием испытывают 20,8% населения, а детское образование остается недоступным для 17,7%.

ООН отметила Афганистан среди стран с высоким уровнем бедности, где с 2015 по 2023 год количество бедных возросло на 5,3 млн человек.

Особенно уязвимы дети: более половины бедного населения — это лица в возрасте до 18 лет. В мире 27,9% детей живут в бедности по сравнению с 13,5% взрослых. Также 828 млн человек не имеют доступа к надлежащим санитарным условиям, а 886 млн проживают в непригодном для жизни жилье.

Тем не менее в 76 странах удалось снизить уровень бедности, а значительное уменьшение показателей многомерной бедности отметили лишь в девяти странах, среди которых Бенин, Камбоджа, Кения, Танзания и другие.