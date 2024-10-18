Германия хочет взять на себя инициативу в защите подводной инфраструктуры Балтийского моря

В связи с защитой подводной критической инфраструктуры Германия и Норвегия предложили разделить территорию НАТО на пять морских зон.

В этот список включено и Балтийское море, за защиту подводной инфраструктуры которого Берлин хочет взять на себя ответственность.

После того как Россия развязала в Украине войну в начале 2022 года, вопрос защиты подводной инфраструктуры Балтийского моря стал актуальным.

Осенью 2022 года произошли взрывы на газопроводе "Северный поток", в результате чего трубы стали непригодны для использования.

Теперь Германия и Норвегия настаивают на том, чтобы НАТО уделяло больше внимания защите своей подводной инфраструктуры. В четверг Осло и Берлин предложили разделить территорию НАТО на пять морских регионов.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, этими регионами станут Балтийское море, Северное море, Атлантический океан, Средиземное море и Черное море.

Германия хочет взять на себя ответственность за мониторинг инфраструктуры Балтийского моря, а Норвегия будет отвечать за Северное море. Согласно предложению, ответственные страны будут обеспечивать необходимый персонал и оборудование, а также следить за инфраструктурой в своих регионах.

Как пишет Euractiv, этот план обсуждался государствами-членами НАТО, но окончательного решения по поводу его будущего пока не принято.