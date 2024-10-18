Последнее обновление: 18.10.2024 15:52

Россельхознадзор запретил ввозить казахстанскую пшеницу, томаты и дыни

Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Об этом говорится в приказе ведомства.

Запрет также касается поставок семян льна масличного и подсолнечника для посева. Уточняется, что исключение сделано для транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна из железнодорожных вагонов сразу в трюмы судна.

Россельхознадзор поясняет, что эта мера направлена на "усиление фитосанитарного контроля".

Решение вступает в силу с 17 октября и будет действовать "до особого распоряжения".



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