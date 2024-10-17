Более сотни грузинских СМИ и НПО жалуются в ЕСПЧ на ограничения из-за «иноагентского» закона

Более сотни грузинских СМИ и неправительственных организаций пожалуются в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на закон об иноагентах, пишут «Новости-Грузия».

«Сегодня, 17 октября, мы обратимся в ЕСПЧ от имени 16 СМИ, 120 организаций гражданского общества и 4 частных лиц против российского закона и его тяжелых последствий», - сказала на брифинге глава «Ассоциации молодых юристов Грузии» (GYLA) Нона Курдованидзе.

По ее словам, в иске будут обозначены проблемы, с которыми НПО и СМИ столкнулись после задействования закона 1 августа. Заявители укажу на нарушения шести статей Европейской конвенции. Речь идет, в частности, о правах на свободу собраний и объединений, свободу выражения мнений, защиту частной и семейной жизни, а также о запрещении дискриминации.

В иске также говорится о нарушении права на эффективное средство правовой защиты.

Как известно, Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство о приостановке действия закона на время рассмотрения.

«Несмотря на неспособность Конституционного суда выполнить свой долг, наша борьба с российским законом продолжается, и она обязательно завершится безоговорочной победой грузинского народа», - заявила Курдованидзе.

Глава GYLA подчеркнула, что, если ЕСПЧ подтвердит нарушения их прав, государству придется пересмотреть закон об иноагентах.