Россия просит Казахстан организовать авиарейсы из-за нехватки самолетов

Российские власти ищут помощи дружественных стран с организацией внутрироссийских пассажирских авиарейсов из-за угрозы дефицита самолетов у отечественных перевозчиков. Об этом пишут российские медиа.

Согласно информации, Минтранс ведет переговоры о привлечении авиакомпаний Казахстана к перелетам внутри России.

Речь идет о каботажных перевозках, когда иностранная авиакомпания осуществляет полеты между населенными пунктами другой страны. В России такое право сейчас имеют только отечественные авиаперевозчики.

Перед началом войны флот российских авиакомпаний насчитывал 850 самолетов, а к началу 2023 года сократился до 736 лайнеров. Из-за санкций, которые запретили поставлять в Россию западные самолеты и запчасти к ним к 2026 году количество доступных лайнеров может уменьшиться вдвое. А ускоренное выбытие лайнеров иностранных производителей начнется с 2025 года, поскольку им будут необходимы капитальные ремонты.

В 2025 году вместо первоначально запланированных 82 самолетов теперь ожидается выпуск лишь 20 машин. План на 2026 год снижен со 120 лайнеров до 97, на 2027 год - со 180 до 140.