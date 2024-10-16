Последнее обновление: 16.10.2024 17:33

Франция поставит Украине ударные дроны новой разработки

Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине новые дроны-камикадзе собственной разработки. Об этом 16 октября сообщил министр обороны Себастьен Лекорню.

По его словам, испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже "в ближайшие недели" их получат первые французские подразделения, а также Украина.

Министр добавил, что для Франции важно как минимум за два года "восстановить суверенитет" в этой перспективной сфере, то есть обеспечить собственное производство ударных БПЛА, сообщает BFMTV.



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