Франция поставит Украине ударные дроны новой разработки

Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине новые дроны-камикадзе собственной разработки. Об этом 16 октября сообщил министр обороны Себастьен Лекорню.

По его словам, испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже "в ближайшие недели" их получат первые французские подразделения, а также Украина.

Министр добавил, что для Франции важно как минимум за два года "восстановить суверенитет" в этой перспективной сфере, то есть обеспечить собственное производство ударных БПЛА, сообщает BFMTV.