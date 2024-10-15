Франция призывает усилить мониторинг экспорта российского газа в ЕС

Потоки сжиженного природного газа выросли, несмотря на попытки ЕС наложить санкции на Москву и ослабить ее экономику. Об этом пишет Financial Times.

Париж призвал компании, поставляющие российский газ, лучше идентифицировать в портах ЕС, чтобы остановить увеличение объемов российского ископаемого топлива, поступающего в блок.

Франция, вместе с девятью другими странами, включая Австрию и Чехию, распространила документ, в котором призвала Европейскую комиссию требовать от поставщиков российского сжиженного природного газа четко идентифицировать себя при разгрузке грузов в портах ЕС и повысить прозрачность в отношении объемов импорта.

Отмечается, что импорт газа из России увеличился на 11% в годовом исчислении в первой половине 2024 года, несмотря на усилия ЕС, направленные на отказ от российского ископаемого топлива.

Франция и ее партнеры заявили, что некоторые импортеры газа забронировали мощности для импорта российского СПГ в портах ЕС, но эти поставщики природного газа пока не идентифицированы должным образом.

На Францию, Испанию и Бельгию приходилось 87% европейского импорта российского СПГ за этот период, причем импорт во Францию увеличился более чем вдвое, тогда как импорт в Бельгию сократился на 16%.

После импорта в ЕС конечный пункт назначения газа трудно отследить, поскольку он часто смешивается с газом из других источников и является предметом коммерчески чувствительных контрактов.

Бельгия заявила, что страна ЕС, которая получает российский газ, поставляемый в бельгийские порты, должна подтвердить необходимость этих поставок для своего энергообеспечения, и призвала Еврокомиссию координировать эти усилия.

Усилиям по сокращению потоков российского топлива в блок препятствует Венгрия, которая последовательно сопротивляется санкциям и стремится продлить существующие соглашения с российским Газпромом.