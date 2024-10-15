Последнее обновление: 15.10.2024 18:07

Во Франции повысили уровень риска птичьего гриппа

Франция 15 октября повысила уровень риска птичьего гриппа с "незначительного" до "умеренного". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные.

Агентство отметило, что этот шаг усилит меры безопасности вокруг птицефабрик.

Изменение статуса связано с увеличением количества случаев высокопатогенного птичьего гриппа в нескольких соседних странах, что повышает вероятность передачи вируса перелетными птицами во время пролета через Францию.

Как отмечается, все больше европейских стран сообщают о случаях вируса, который в предыдущих вспышках убил миллионы голов домашней птицы, в том числе Германия.

Журналисты напомнили, что Франция сообщила о четырех вспышках птичьего гриппа на фермах с лета и в начале месяца начала вторую кампанию вакцинации среди фермерских уток после успешной первой программы прошлого года.

В последние годы вирус является большой проблемой для птицеводства и вообще животноводства во многих странах Европы. Эпидемию 2022 года называли худшей из всех, которые отслеживались.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование