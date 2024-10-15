Министры ЕС обсудят запрет на импорт российского СПГ

Министры государств-членов ЕС во вторник собираются в Люксембурге, чтобы обсудить целый ряд приоритетных для союза вопросов.

Среди них один вопрос, который очень важен сегодня. Он заключается в том, что Бельгия подаст и министры поддержат инициативу по запрету импорта СПГ и более структурному и точному отслеживанию импорта СПГ из России.

Как отметил министр по вопросам окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен, объемы импорта СПГ из России в Европу все еще слишком большие.

"На самом деле мы не можем знать, покупаем ли мы в Финляндии у какого-то другого государства-члена ЕС или мы фактически подключаемся к российским источникам. Поэтому я думаю, что мы должны очень четко заявить, что российский газ не принимается в зоне ЕС. Мы должны двигаться вперед, чтобы отслеживать источники СПГ и иметь возможность запретить импорт из России. Мы не хотим финансировать российскую войну", - сказал Кай Мюккянен.