Великобритания заморозила политический диалог с Грузией

Великобритания впервые за 10 лет приняла решение заморозить стратегический Диалог Уордропа, ежегодно проводившийся с Грузией на уровне министров. Об этом сообщил посол Великобритании в Грузии Гаррет Уорд в интервью изданию InterpressNews.

Кроме того, отменены готовившиеся переговоры высокого уровня в оборонной сфере и приостановлена программа по кибербезопасности.

Посол выразил надежду, что после парламентских выборов в Грузии, намеченных на 26 октября, правительство страны вернется к прозападному курсу и доверие между Лондоном и Тбилиси будет восстановлено.

"Мы были разочарованы, когда лидеры "Грузинской мечты" начали продвигать теории заговора и выдвигать предположения, что западные партнеры подрывают Грузию", - добавил дипломат.