Россия узаконит военное сотрудничество с Северной Кореей

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, подписанного в Пхеньяне 19 июня 2024 года.

В одной из статей договора говорится, что в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

Как следует из законопроекта, каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участие в таких действиях.

В июне Путин посетил столицу Северной Кореи, где провел переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.