В Беларуси изменили срок вручения повестки на военные сборы

Постановлением Совмина № 753 от 12 октября 2024 г. внесены изменения в Положение о порядке прохождения военных и специальных сборов, а также в Положение о порядке оформления постоянного проживания за пределами страны.

В частности, призываемых на военные и специальные сборы военнообязанных теперь будут оповещать не позднее чем за семь дней до их начала. Ранее этот срок составлял десять дней.

Кроме того, внесены изменения в пункт, в котором говорится за чей счет оплачивается перевозка военнообязанных, призванных на военные и специальные сборы: исключены пояснения о Минобороны и КГБ.

В Положении о порядке оформления постоянного проживания за пределами Беларуси изменили возраст, с которого осуществляется проверка наличия либо отсутствия обязанностей. Если раньше согласие военкомата требовалось для юношей, которым «исполняется 16 лет в календарном году предполагаемой даты вынесения решения загранучреждения об оформлении постоянного проживания за пределами Республики Беларусь», то теперь этот возраст повысили до 17 лет.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.