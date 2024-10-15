Последнее обновление: 15.10.2024 11:33

Лукашенко одобрил поправки в соглашение о формировании бюджета ШОС

Лукашенко 14 октября подписал указ № 393, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года, сообщает его пресс-служба.

Документом пересматриваются долевые взносы государств - членов ШОС в бюджет этой организации. Размер взноса определяется на основе принципа долевого участия сторон.

Напомним, Беларусь 4 июля 2024 года стала десятым членом ШОС.

На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено правительство Беларуси.



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