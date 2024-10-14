Последнее обновление: 14.10.2024 18:00

Число электрокаров в мире к концу 2025 году достигнет 85 млн

Число электромобилей, включая пассажирские и грузопассажирские машины, автобусы и грузовики, в мире достигнет 85 млн к концу следующего года. Такой прогноз дает исследовательская компания Gartner.

Как ожидают аналитики, к концу этого года в мире будет около 64 млн электромобилей. Эта цифра включает в себя 45,87 млн аккумуляторных электромобилей (BEV) и 18,16 млн гибридов.

"Несмотря на ряд проблем, с которыми столкнулся рынок электромобилей в последние месяцы, мы прогнозируем увеличение их числа на 33% в 2025 году", - отметил старший директор по аналитике в Gartner Джонатан Дэвенпорт.

Количество электромобилей на дорогах Китая за следующий год подскочит на 58%, в Европе - на 24%. На эти два рынка придется 82% всех используемых в мире электрокаров.



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