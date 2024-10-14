Евросоюз ввел санкции за передачу Ираном ракет и дронов РФ

Совет Евросоюза 14 октября ввел санкции против семи физических и стольких же юридических лиц из-за передачи Ираном баллистических ракет и беспилотников России. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Санкционный список включает физических и юридических лиц, отвечающих за разработку и передачу России беспилотников, ракет и технологий, поддерживающих ее агрессию против Украины. Также под санкции попали те, кто снабжает это оружие вооруженными группами, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.

В частности, в список вошли три иранские авиакомпании — Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air — вместе с двумя компаниями, осуществляющими закупки и передающими России иранские беспилотники и компоненты для них.

Кроме того, в список добавили две фирмы, производящие топливо для ракет, и чиновников, включая заместителя министра обороны Ирана и руководителей оборонных структур Ирана.

Отмечается, что против этих лиц введена заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС. Также запрещено оказывать им финансовую или материальную помощь.

ЕС неоднократно предупреждал Иран о последствиях передачи баллистических ракет России, называя это нарушением международных норм.