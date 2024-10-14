Широкая денежная масса Беларуси выросла за январь-сентябрь на 8,16%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 октября 2024 года составил 81845,3 млн рублей, увеличившись на 8,16% с начала года. Об этом сообщается в статотчете Национального банка.

В сентябре прирост замедлился до 0,05% с 2,72% в августе.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 октября 2024 года 11313,7 млн рублей, увеличившись на 1,59% в сентябре. С начала года рост показателя составил 19,41%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 27002,0 млн рублей, увеличившись на 3,57% за сентябрь. С начала года агрегат вырос на 10,19%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в сентябре выросла на 3,47% и на 1 октября составила 49690,5 млн рублей. С начала года рост показателя составил 18,31%.

В том числе объем срочных рублевых депозитов составил 15891,9 млн рублей, сократившись на 7,39% с начала года (в сентябре снижение на 5,16%). Переводные депозиты на 1 октября составили 15770,9 млн. руб., сократившись на 1,68% с начала года (в сентябре снижение на 4,77%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 октября 2024 года составил 47835,7 млн рублей, увеличившись на 18,88% с начала года (в сентябре увеличение на 3,75%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в сентябре снизился на 4,96%, с начала года – снизился на 4,63% и на 1 октября составил 31662,8 млн рублей.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост ШДМ в 2024 году прогнозируется на уровне 11-15%.