Население Беларуси в августе сократило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за август 2024 года сократились на $74,1 млн. или 0,7% и на 1 сентября составили $10465,7 млн.

В июле валютные депозиты выросли на $12,8 млн. или 0,12% после роста в июне на $67,2 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $185,7 млн. или 4,04%. Валютные депозиты населения на 1 сентября 2024 года составили $4,409 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,5947 млрд. В августе физлица сократили депозиты в банках на сумму $11,5 млн. или 0,26%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $363,8 млн. или 12,25% и на 1 сентября 2024 года составили $2,6063 млрд. В августе срочные валютные депозиты населения сократились на $45,2 млн. или 1,71%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $178,1 млн. или 10,96%. На 1 сентября 2024 года этот показатель составил $1802,7 млн. В августе переводные депозиты выросли на $33,7 млн. или 1,9%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года выросли на $226,6 млн. или 9,32% и на 1 сентября 2024 года составили $2,6572 млрд. В августе срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $164,7 млн. или 5,84%.