Широкая денежная масса Беларуси выросла за январь-август на 8,1%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 сентября 2024 года составил 81805,9 млн рублей, увеличившись на 8,1% с начала года. Об этом сообщается в статотчете Национального банка.

В августе прирост ускорился до 2,7% с -1,1% в июле.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 сентября 2024 года 11136,1 млн рублей, увеличившись на 2,2% в августе. С начала года рост показателя составил 17,5%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 26071,4 млн рублей, увеличившись на 3,1% за август. С начала года агрегат вырос на 6,4%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в августе выросла на 4,1% и на 1 сентября составила 48023,5 млн рублей. С начала года рост показателя составил 14,4%.

В том числе объем срочных рублевых депозитов составил 16755,9 млн рублей, сократившись на 2,4% с начала года (в августе снижение на 2,4%). Переводные депозиты на 1 сентября составили 16560,7 млн рублей, увеличившись на 3,3% с начала года (в августе рост на 4,3%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 сентября 2024 года составил 46105,4 млн рублей, увеличившись на 14,6% с начала года (в августе увеличение на 4,4%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в августе вырос на 0,8%, с начала года – вырос на 0,4% и на 1 августа составил 33316,6 млн рублей.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост ШДМ в 2024 году прогнозируется на уровне 11-15%.