Главы МИД ЕС согласовали санкции против Ирана за поставки РФ баллистических ракет

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в понедельник согласились ввести новые санкции против Ирана из-за поставок России баллистических ракет. Об этом сообщает dpa со ссылкой на дипломатов ЕС.

Согласованные карательные меры направлены на компании, учреждения и лиц, занимающихся производством и поставкой этого оружия, заявили дипломаты ЕС после соответствующего решения министров иностранных дел в Люксембурге.

Другие детали согласованного решения пока неизвестны. Кто именно попадет под санкции, вскоре будет опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что санкции также будут наложены на государственную авиакомпанию Iran Air.

Европейский Союз ранее несколько раз предостерегал Иран от передачи России баллистических ракет и заявлял, что рассматривает этот шаг как нарушение табу.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи накануне осудил запланированные санкции ЕС. Он утверждает, что Иран не предоставлял России баллистических ракет.