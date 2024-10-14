Социал-демократы выиграли первый тур выборов в парламент Литвы

В Литве в воскресенье прошел первый тур голосования на парламентских выборах.

Литовская Социал-демократическая партия набрала 19,3% голосов. На втором месте - консервативный "Союз Отечества" действующего премьер-министра Ингриды Шимоните, получивший 17,9%.

Впервые в истории Литвы в парламент может пройти партия, известная антисемитской риторикой - это популистская "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса.

Результаты выборов в целом подтверждают результаты соцопросов, указывавших на возможную смену правительства в Литве. Второй тур пройдет через две недели.

Лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте, чья партия заняла первое место, заявила в воскресенье, что после выборов она попытается сформировать коалиционное правительство большинства с двумя другими партиями.

Между тем Ингрида Шимоните после первого тура парламентских выборов заявила, что пока рано говорить, кто сформирует новое правительство страны.

Шимоните отметила, что окончательно о потенциальных коалиционных раскладах можно будет говорить после второго тура голосования 27 октября.

"Мы находимся на слишком ранней стадии, чтобы говорить, какая партия будет инициатором создания следующей коалиции, – сказала Шимоните журналистам в понедельник утром, - Это могут быть социал-демократы, (или) это может быть "Союз Отечества".

Оценивая, каким премьером будет Блинкявичюте, Ингрида Шимоните сказала, что с должностью премьер-министра еще не все ясно. Но она вспомнила о работе над безопасностью и улучшением качества государственных услуг, которая, как она надеется, будет продолжена в следующем составе Сейма.

Следует отметить, что явка на выборах составила 52,06%.

После первого тура социал-демократы претендуют на 18 мандатов, партия "Союз Отечества" – на 17, популистская "Заря Нямунаса" – на 14, Демократический союз "За Литву" – на 8, Движение либералов – на 7, Союз земледельцев и зеленых – на 6.

Остальные 71 депутат избираются в одномандатных округах. Восемь кандидатов получили эти места в первом туре голосования. В остальных 63 округах 27 октября состоится второй тур.