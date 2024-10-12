Ратифицировано соглашение Беларуси и РФ о серийном производстве самолета "Освей"

Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщает его пресс-служба.

Инвестиционный проект по разработке 19-местного самолета "Освей" и организации его серийного производства на базе ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" реализуется в рамках Комплексной межведомственной программы по сотрудничеству с Россией в области авиастроения.

Соглашением, подписанным 15 апреля 2024 года, определяются основные вопросы организации, финансирования и реализации инвестпроекта, уполномоченные органы, права на результаты интеллектуальной деятельности, а также объем заказов на производство фюзеляжей и самолетов, размещаемых российской стороной в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".

"Принятие закона позволяет создать в Беларуси условия для формирования собственной авиастроительной отрасли", - поясняется в комментарии.