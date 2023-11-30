Инфляция в Германии в ноябре снизилась до 2,3%

Инфляция в Германии в ноябре замедлилась больше, чем ожидалось, упав до самого низкого уровня с июня 2021 года благодаря снижению цен на энергоносители. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

Уровень инфляции в ноябре снизился до 2,3%. При этом аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что инфляция снизится до 2,6%.

По данным статистического ведомства, падение цен на энергоносители на 4,5% в годовом измерении имело особенно сдерживающее влияние на инфляцию в ноябре - сработал так называемый эффект базы из-за очень высокой стоимости энергоносителей в ноябре 2022 года.

Кроме того, цены на продукты питания выросли на 5,5%, что меньше, чем на 6,1% в предыдущем месяце.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизилась до 3,8% в ноябре с 4,3% в предыдущем месяце.

Экономисты уделяют пристальное внимание немецким данным по инфляции, поскольку Германия публикует свои показатели за день до выхода данных по инфляции в еврозоне. Гармонизированная инфляция в Испании также снизилась до 3,2% с 3,5% в предыдущем месяце, как показали данные в среду.

Ожидается, что инфляция в еврозоне замедлится до 2,7% в ноябре с 2,9% в октябре, считают экономисты, опрошенные Reuters.