В Думе заявили об острой нехватке крематориев в РФ

Россия остро нуждается в крематориях и "других ритуальных объектах". С таким заявлением выступила зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, в крупнейших городах РФ до 70% умерших сжигают в крематориях.

"Зачастую люди с окраин вынуждены ехать в федеральные центры, чтобы воспользоваться услугой кремации. Это лишние деньги, стресс, время в очередях", - посетовала депутат.

Причиной она назвала принятый в 1996 году федеральный закон "О погребении и похоронном деле", который разрешает заниматься погребением только ритуальным организациям.

"То есть невозможно создание частных крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных", - пояснила Разворотнева.

По ее мнению, решением проблемы могли бы стать поправки в закон, разрешающие строить ритуальные сооружения в рамках государственно-частного партнерства. Причем законопроект уже подготовлен и отправлен экспертному сообществу "для обсуждения и детального анализа".

Регионы РФ в 2023 году потратили на расширение кладбищ более 225 млн рублей - вдвое больше, чем в 2022 году и почти в шесть раз больше, чем в 2020-м. Предвоенные годы принесли России рекордную смертность со времен Второй мировой: в период пандемии коронавируса число умерших выросло на 35%.