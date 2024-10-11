На горящей нефтебазе в Феодосии взорвался еще один резервуар.

Как сообщил назначенный "главой" Крыма Сергей Аксенов, на одном из терминалов нефтебазы в Феодосии произошел выброс горючих материалов.

"В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов (...) На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Украинские БПЛА атаковали морской нефтяной терминал в Феодосии в ночь на 7 октября, после чего база загорелась и пожар продолжается уже четвертый день. Теперь огонь перекинулся на новый резервуар. Пользователи соцсетей выкладывают несколько видео и фото очевидцев, на которых зафиксирован высокий столб пламени.