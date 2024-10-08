ЕС откажет Грузии в финансовой помощи на €121,3 млн

Правительство Грузии потеряет финансовую помощь Евросоюза в размере €121 млн из-за отхода от стандартов демократии. Об этом сообщило Представительство ЕС в Грузии.

"Ежегодно выделяемые средства в 2022, 2023 и 2024 годах в размере 121,3 млн евро предназначались непосредственно правительству Грузии, и они будут потеряны за отход от демократических стандартов, выразившийся особенно после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", направленного против грузинского гражданского общества", - говорится в сообщении.

По информации грузинских СМИ, во вторник Европарламент намерен принять очередную резолюцию по Грузии, в проекте которой предусмотрено требование к грузинскому правительству освободить из заключения бывшего президента страны Михаила Саакашвили, введения санкций против России, введения санкций в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также отмены принятых законов об иноагентах и запрете ЛГБТ-пропаганды.