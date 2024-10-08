В Германии расследуют "луковый бизнес" в Беларуси депутата от "АдГ"

Прокуратура Лейпцига начала предварительное расследование по факту того, что депутат от "Альтернативы для „Германии" Йорг Дорнау регулярно привлекал белорусов, осужденных по политическим статьям, для работ на своей луковой плантации. Об этом пишет Spiegel.

В многочисленных публикациях сначала белорусских, а затем немецких СМИ говорилось о том, что на ферме депутата в Беларуси работают заключенные, причем в отдельных сообщениях упоминается и о принудительном труде.

Информацию о начале расследования в прокуратуре также подтвердили вещателю MDR.

Саксонское отделение "АдН" заявило, что приветствует предварительное расследование прокуратуры в отношении ее депутата земельного парламента.

"Мы, саксонская "АдН", приветствуем тот факт, что это дело теперь расследуется юридически чисто и с учетом фактов. Мы доверяем независимой саксонской судебной системе", – сказал генеральный секретарь политсилы Ян Цверг.

Он добавил, что пока по делу продолжается разбирательство, действует презумпция невиновности.

В партии заявили, что не будут комментировать дальнейшие процессы.

Дорнау родился в Борне в Саксонии. В 2016 году он присоединился к ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии". С 2019 года он стал членом саксонского парламента и представляет парламентскую группу "АдГ" по сельскохозяйственной политике.

Немецкий политик попал в заголовки федеральных немецких СМИ после того, как выяснилось, что он владеет сельхозпредприятием ООО "Цыбулька-Бел" в Беларуси. Его ферма выращивает лук и другие овощи на нескольких сотнях гектаров в Лидском районе.

Вести предпринимательскую деятельность депутатам, согласно закону о Саксонском парламенте, не запрещается. Однако Дорнау скрыл свой бизнес в Беларуси, тем самым нарушив обязательства по отчетности. В результате в августе 2024 года саксонский парламент оштрафовал его на €20 862.