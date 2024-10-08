Россельхознадзор забраковал продукцию трех белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ - Россельхознадзор - временно ограничила ввоз в Россию пищевой продукции с трех белорусских предприятий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной стали повторные нарушения, выявленные в ходе контроля продукции: ООО «Велес-Мит», комплекс первичной переработки — листерии в говядине; УПП «Глубокский мясокомбинат» — антибиотик азитромицин в готовых мясных изделиях; ОАО «Лунинецкий молочный завод» — превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в сухом молоке.

Отгруженная в адрес российских получателей до 8 октября включительно продукция этих предприятий будет приниматься в обычном режиме.