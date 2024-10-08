В Беларуси будут применять спецсредства в отношении различных видов беспилотников

Лукашенко 7 октября подписал указ № 392, которым в новой редакции изложен указ № 215 от 5 июня 2019 года "О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов", сообщает его пресс-служба.

"Документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме", - говорится в комментарии.

В соответствии с указом правом на применение (использование) оружия и специальных средств в отношении беспилотных аппаратов наряду с военнослужащими (сотрудниками) воинских формирований и органов внутренних дел наделены также сотрудники (работники, должностные лица) иных военизированных организаций.

Под такими организациями понимаются органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета госконтроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы.